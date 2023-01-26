Сбер провел бизнес-игру для студентов Кубани

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Студенты Кубани приняли участие в бизнес-игре Сбера. Мероприятие провели для учащихся шести региональных вузов, в том числе Кубанский ГАУ, Кубанский ГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Сочинский ГУ. Эксперты банка в игровой форме помогли студентам сформировать свою первую бизнес-идею и составить дорожную карту ее реализации.

В ходе игры студенты в командах заполняли карточки бизнес-моделей, клиентских болей и потребностей, направлений бизнеса. Из получившегося набора характеристик участники генерировали уникальную бизнес-идею и упаковывали ее в презентацию для потенциальных инвесторов.

По итогам интенсива студенты проработали все основные шаги создания бизнеса, а экспертное жюри оценило дорожные карты участников и возможность их реализации. На Кубани выше других специалисты оценили команду с проектом по изготовлению трансформеров ювелирных изделий.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Студенты Кубани – наше будущее, наша гордость. В настоящее время Сбером реализуется ряд образовательных программ, способствующих развитию способностей и талантов молодежи. Мы сотрудничаем с ключевыми высшими и средними специальными учебными заведениями по вопросам обучения и дальнейшего трудоустройства студентов. К примеру, в 2022 году у нас проходили практику около 300 учащихся, самые активные и успешные из них были включены в кадровый резерв банка. По результатам прохождения всех собеседований и тестовых заданий в прошлом году частью команды Сбера стали свыше 150 выпускников. Уверена, что число желающих среди молодежи работать в нашем банке будет расти ежегодно».

Банк оказывает помощь в развитии профессиональных навыков не только молодежи, но и уделяет особое внимание вопросам образования своих сотрудников.

Елена Яковлева, бизнес-партнер по управлению персоналом Краснодарского отделения Сбербанка:

«Непрерывное обучение команды – важное средство для достижения стратегических целей организации. Для нас очень важно развивать профессиональные компетенции сотрудников. За последний год более 5 тысяч специалистов Краснодарского и Адыгейского отделений Сбера повысили свою квалификацию. И своими знаниями мы всегда стараемся делиться с молодым поколением. Нет никаких сомнений в том, что новый опыт, полученный в ходе бизнес-игры, студенты смогут применить в своей дальнейшей профессиональной деятельности».