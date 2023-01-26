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НовостиКарта Кубани26 января 2023 8:50

Дом культуры в селе Сукко под Анапой готов на 58%

Это первый в крае сельский клуб
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Строительство клуба планируют завершить в 2023 году. Фото: администрация региона

Строительство клуба планируют завершить в 2023 году. Фото: администрация региона

На Кубани начали строительство первого сельского клуба в крае. Он появился в селе Сукко под Анапой. В настоящее время здание готово на 58%. Клуб строят по нацпроекту.

- В здании разместят зрительный зал на 200 мест, библиотеку, гончарную мастерскую, хореографический и спортивный залы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на данный момент рабочие утепляют фасад, монтируют конструкции эстрады и амфитеатра. Строительство клуба планируют завершить в 2023 году.