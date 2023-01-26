100 машин стоит в очереди на Керченскую переправу. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В очереди на Керченскую переправу стоит 100 машин. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

- Для погрузки на паромы водителям выдают пропуска. На месте дежурят волонтеры. Также работает столовая, есть пункт обогрева, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что за прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий», Ейск и «Мария» перевезли в Крым 284 автомобиля и 344 пассажира.