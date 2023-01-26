По маршруту будут курсировать 10 автобусов Фото: krd.ru

Новый автобус №89 соединит Новознаменский и микрорайон Гидростроителей Краснодара. Выделить средства на запуск маршрута решено на 53-м очередном заседании городской Думы.

Всего между Новознаменский и микрорайоном гидростроителей будут курсировать 10 низкопольных автобусов с кондиционерами. Транспорт будет проезжать в обоих направлениях от улицы им. Виктора Нарыкова, проезду 3-му Знаменскому, улицам Богатырской, Семеновской, Войсковой, Становой, Богатырской, Восточному Обходу, Уральской, им. Тюляева, Сормовской, им. Селезнева, Трамвайной, им. Мачуги, им. Игнатова, Трудовой Славы и до им. Дмитрия Благоева.

Отмечается, что маршрут №89 запустят по брутто-контракту.

- Планируется заключить контракт и запустить автобусы во второй половине марта, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Ранее с просьбой запустить новый автобусный маршрут к мэру Евгению Наумову обращались жители поселка Знаменского и Новознаменского жилого района.