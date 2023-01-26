Олег Чернобривченко Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Олег Чернобривченко назначен начальником управления по делам казачества и военнослужащих мэрии Краснодара. Кандидатуру представили на 53-м очередном заседании городской Думы.

Олег Чернобривченко окончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, получив квалификацию «Инженер по эксплуатации машин инженерного вооружения». С 1995 по 2002 гг. служил во внутренних войсках МВД РФ, в 2007 году прошел переподготовку в Северо-Кавказской Академии государственной службы по программе «Государственное и муниципальное управление».

С 2008 года Олег Чернобривченко работает в управлении гражданской защиты администрации краевого центра, а в 2017 году назначен замначальника управления, начальником отдела инженерно-технических мероприятий и гражданской обороны.