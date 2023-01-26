Видеосервис Wink представляет новый сезон российского кино

Фото: Wink

2023 год будет богат на премьеры, многие из них можно увидеть уже в скором времени. 8 февраля на Wink выйдет первый эпизод сериала «Фишер» (18+). Действие этого детективного триллера (снятого по реальным событиям) происходит в 1986 году. Жители правительственных дач на Рублевском шоссе потрясены серией убийств подростков. Разбираться в запутанном деле придется опытному, но мягкому по характеру следователю, его молодому, горячему напарнику и молоденькой сотруднице отдела. Начиная охоту на кровавого убийцу, они даже не подозревают, как эти события изменят их жизнь.

Главные роли в сериале «Фишер» сыграли Александр Яценко, Иван Янковский, Саша Бортич, Сергей Гилев, Анна Снаткина и другие любимые российские актеры.

Фото: Wink

В основу сценария было положено дело одного из самых известных московских маньяков прошлого века - Сергея Головкина. Авторам пришлось исследовать несколько томов с описанием его жутких преступлений, фото и видео. Кличку Фишер убийце дали реальные следователи, полученная от них информация также была использована в создании фильма.

Сериал «Мерзлая земля» (18+) продолжит линейку необычных триллеров-детективов. Начинается все довольно тривиально: в маленьком городке у моря находят труп девушки. Обвиняют таксиста, а заодно пытаются «повесить» на парня и серию других смертей. Но тут в дело включается невеста подозреваемого, затеявшая собственное расследование. Сможет ли она победить официальную машину правосудия, уже практически вынесшую приговор?

Непростые события становятся и катализатором для выяснения запутанных личных отношений героев, и поводом посмотреть на собственную жизнь со стороны.

В сериале «Мерзлая земля» снялись Светлана Ходченкова, Антон Филипенко, Андрей Бурковский, Полина Гухман, Юрий Чурсин и другие.

Фото: Wink

- Мы постоянно анализируем данные о просмотрах и предпочтениях наших подписчиков. И именно на этой основе принимаем решения об инвестициях в проекты, уже в целом хорошо понимая, что вызовет отклик у нашего зрителя. «Меню» на первую половину 2023 года полностью соответствует этим критериям. Над проектами для видеосервиса Wink работают лучшие команды, и у нас общая цель — доставить зрителям новые впечатления и эмоции в любое место, где доступен наш онлайн-кинотеатр, — считает директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Сериал «Выжить любой ценой» (16+) – тоже про детективов. Но здесь уже можно будет отдохнуть от жутких преступлений и улыбнуться. Главную роль играет Владимир Яглыч. Главная задача непутевого ленивого полицейского – виртуозно избегать любой работы. У него и других проблем достаточно: выпивка, депрессии, семейные неурядицы. Однако вдруг парень преображается и уже не сходит с передовой линии борьбы с преступностью, буквально начинает ходить по лезвию ножа. Родные и коллеги в шоке. Может, есть какая-то тайна, которую опер тщательно скрывал от всех? Может. Подробнее об этом узнает только зритель в экшн-комедии с элементами черного юмора «Выжить любой ценой».

И это далеко не все новинки, которые можно будет увидеть на портале Wink. Продолжение следует.