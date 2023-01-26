На Кубани продажи легковых автомобилей в 2022 году сократились на 59% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Кубани продажи легковых автомобилей в 2022 году сократились на 59%. Результаты исследования приводят эксперты агентства «Автостат».

Так, Краснодарский край занимает четвертое место рейтинга с долей рынка новых легковых автомобилей 4,7%. В 2022 году в регионе приобрели 29,2 тысячи машин, что на 58,6% меньше прошлогоднего показателя. В 2021 году в крае продали 70,6 тысячи легковушек.

На первом месте рейтинга находится Москва с долей рынка 15,6%, на втором – Московская область (8,2%), на третьем – Санкт-Петербург(6,6%). Пятерку лидеров – регионов замыкает Татарстан – 4,1%.

- Отметим, что двузначное падение рынка новых легковых автомобилей зафиксировано во всех 30 представленных субъектах РФ. Минимальное снижение отмечено в Ставропольском крае (-54,9%), а максимальное – в Свердловской области (-62,7%), - уточнили в «Автостате».

Всего в России в 2022 году продали 626,3 тысячи легковушек, что на 58,7% меньше показателя 2021 года.