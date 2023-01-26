На Крымском мосту завершили надвижку третьего пролета левой дорожной части Фото: Росавтодор

На Крымском мосту завершили надвижку третьего пролета левой дорожной части. Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора.

Ремонтно-восстановительные работы проходили в течение 8 часов. Движение по Крымскому мосту ограничили 26 января с 00:00 и восстановили за 4 часа до запланированного времени.

Два пролета уже заняли проектное положение. Третий пролет передвинули с помощью домкратов по накаточным балкам на опорные трубы и начали опускать конструкции.

Надвижка четвертого пролета запланирована на 31 января. Затем за несколько дней специалисты опустят металлоконструкции в проектное положение.

- В январе основная часть восстановительных работ будет завершена. После этого строители приступят к финальным работам, - отметили в Росавтодоре.

После надвижки пролетов специалисты обустроят деформационные швы, дренаж для отвода воды, уложат два слоя асфальтобетона, восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

В настоящее время работы на Крымском мосту проходят круглосуточно и с опережением сроков. Запустить движение автобусов и легковушек по четырем полосам моста планируют уже в марте 2023 года.