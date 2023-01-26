Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 10:24

В Сочи на переработку сдали около тысячи елок

Древесину измельчили в щепу для нужд эколого-биологического центра
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все елки измельчили в щепу и передали в эколого-биологический центр. Фото: администрация Сочи

Все елки измельчили в щепу и передали в эколого-биологический центр. Фото: администрация Сочи

В Сочи принимали елки для переработки до 20 января. Всего было собрано около тысячи деревьев. Все елки измельчили в щепу и передали в эколого-биологический центр.

- Щепу послужит прекрасным утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, щепу будут также использовать для удобрения почвы. В результате акции центр получил более 50 мешков щепы, объем каждого из них составляет 50 литров.