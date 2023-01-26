В Сочи на переработку сдали около тысячи елок

Все елки измельчили в щепу и передали в эколого-биологический центр. Фото: администрация Сочи

В Сочи принимали елки для переработки до 20 января. Всего было собрано около тысячи деревьев. Все елки измельчили в щепу и передали в эколого-биологический центр.

- Щепу послужит прекрасным утеплителем вольеров для животных и материалом для оформления ландшафтного дизайна в детском учреждении, – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, щепу будут также использовать для удобрения почвы. В результате акции центр получил более 50 мешков щепы, объем каждого из них составляет 50 литров.