Угонщик находится под домашним арестом Фото из архива КП

В Краснодаре пьяный мужчина угнал машину и попал в ДТП. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

В полицию обратился владелец автомобиля. Мужчина сообщил, что припарковал машину с ключом в замке зажигания около многоэтажки по улице Гаражной. Но когда краснодарец вернулся, автомобиля на месте не увидел.

Задержать угонщика удалось на Ейском шоссе. Водитель не остановился по требованию сотрудников ДПС, попытался скрыться, но не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. Как оказалось, на чужом автомобилей уехал 25-летний житель Читы.

Поведение мужчины говорило о том, что он пьян. Молодой человек отказался проходить медосвидетельствование и рассказал, что сел за руль чужого авто с желанием покататься по городу. При этом водительские права он не получал.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Сейчас подозреваемый угонщик находится под домашним арестом.