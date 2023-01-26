Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 11:15

МФЦ на улице Лазарева в Сочи перестанет работать с 28 января

Офис переедет на улицу Павлова, 40
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Работу в здании приостановили из-за технических причин. Фото: https://t.me/mfc_krasnodarskiykray

Работу в здании приостановили из-за технических причин. Фото: https://t.me/mfc_krasnodarskiykray

В Сочи МФЦ на улице Лазарева, 58 перестанет работать с 28 января. Это связано с тем, что офис переедет на другой адрес. Работу в здании на улице Лазарева приостановили из-за технических причин.

- С 30 января офис возобновит работу по новому адресу: Сочи, улица Павлова, д.40, - сообщили в пресс-службе МФЦ по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, график работы офиса МФЦ остается прежним.