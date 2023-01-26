Систему Fan ID протестировали на стадионе «Краснодар» Фото: admkrai.krasnodar.ru

Систему Fan ID протестировали на стадионе «Краснодар». Более 200 статистов и сотрудников контрольно-распорядительной службы исполнили роли болельщиков, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

При тестировании выполнен обмен данными между системой контроля доступа стадиона и программой идентификации. По результатам стадион краевого центра может принимать матчи Российской Премьер-Лиги.

Иметь паспорт болельщика необходимо каждому посетителю. При происшествиях на стадионе он поможет оперативно установить причастного.

- Есть неоднозначные мнения в отношении данного введения, но призываю всех вникать в суть. Атмосфера спортивных мероприятий всегда насыщена эмоциями, и данная мера позволит наслаждаться матчем, не волнуясь о безопасности, - отметил министра физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко. - Паспорт нужно получить заблаговременно, чтобы избежать очереди и испорченного настроения.

Напомним, паспорт болельщика ввели в России перед Олимпиадой-2014 в Сочи. С 4 июля по 1 декабря 2022 года пять стадионов России – в Сочи, Самаре, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде – продавали билеты и допускали болельщиков обязательно с использованием персонифицированной карты.

С марта 2023 паспорт болельщика необходим для посещения игр Российской Премьер-Лиги по футболу. На Кубани матчи стартуют 5 марта на стадионах «Фишт» и «Краснодар».

Уточняется, что оформить карту можно через «Госуслуги» либо в отделении МФЦ.