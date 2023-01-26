Суд на 30 дней остановил работу мусорного полигона в Белореченске

Работа мусорного полигона в Белореченске приостановлена Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Суд приостановил работу мусорного полигона в Белореченске Краснодарского края. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telegram-канале.

Уточняется, что работа одного из крупнейших в стране полигонов остановлена на 30 дней.

- Организация «Крайжилкомресурс» неоднократно допускала многочисленные нарушения при работе полигона, в том числе эксплуатация проводилась, когда он исчерпал свои мощности, - сообщила Светлана Радионова.