Мурат Кумпилов поздравил сенатора Мурата Хапсирокова с юбилеем. Фото: сайт органов исполнительной власти Республики Адыгея.

Глава Адыгеи поздравил сенатора Мурата Хапсирокова с юбилеем. Мурат Кумпилов отметил, что Хаспироков за более чем десятилетнюю работу в Совете Федерации, а также ранее на других ответственных должностях, многое сделал и для развития региона.

- Своим трудолюбием, целеустремленностью, принципиальностью и профессионализмом Мурат Крым-Гериевич завоевал уважение и авторитет как среди коллег, так и среди жителей Адыгеи, - сообщил глава Адыгеи.

Уточняется, что сейчас сенатор курирует ряд значимых для региона проектов в сфере инфраструктуры, спорта, развития села, молодежной политики.