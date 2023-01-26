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НовостиОбщество26 января 2023 12:06

В Северском районе Кубани благоустроят сквер

Общественную территорию обновят в станице Григорьевской
Светлана ОВДЕЙ
Проект сквера в станице Григорьевской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект сквера в станице Григорьевской Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Северском районе Кубани благоустроят сквер. Общественную территорию обновят в станице Григорьевской, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Специалисты обустроят тротуары, детскую и спортивную площадки, установят малые архитектурные формы, скамейки, ограждения. Территорию также озеленят и заменят здесь уличные светильники.

- Поскольку в настоящее время сквер частично находится в некотором запустении, тротуары повреждены, нет спортивной площадки, а в детской игровой зоне отсутствует специальное прорезиненное покрытие, приняли решение включить территорию в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» и за счет субсидии привести ее в порядок, - отметил замминистра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Дунаев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Тбилисском районе благоустроят парк. Общественную зону приведут в порядок в станице Алексее-Тенгинской.