На Кубани прогнозируют ледяной дождь 28 и 29 января Фото из архива КП

На Кубани прогнозируют ледяной дождь 28 и 29 января. В предстоящие выходные погода в регионе ухудшится.

- В связи с прохождением фронтальных разделов уже с вечера пятницы, 27 января, местами в крае начнутся осадки в виде дождя, ледяного дождя, дождя с мокрым снегом, - сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

28 и 29 января в отдельных районах Кубани прогнозируют налипание мокрого снега. Автомобилистов предупреждают о возможном гололеде ночью и утром.

Ночью 28 января столбики термометров опустятся до -1…-6°. Днем температура воздуха составит +2…7°, местами в южной половине края до +12°. В воскресенье ночью термометры покажут от +3 до -2°, днем - +6…11°.

- Ветер ожидается восточной четверти с переходом за западную с порывами до 12-14 м/с, - сообщили синоптики.

На Черноморском побережье в предстоящие выходные будет дождливо. Столбики термометров ночью достигнут отметок +2…7°, днем - +7…12°.