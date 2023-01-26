В Анапе по нацпроекту отремонтирую парк

В поселке Виноградном отремонтируют парк. Фото: t.me/anapaofficial

В поселке Виноградном под Анапой отремонтирую парк. В 2022 году он победил в рейтинговом голосовании по выбору территории, которую обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Надо сделать отдых в парке максимально безопасным. Необходимо предусмотреть освещение и систему видеонаблюдения, «заведенную» в аппаратно-программный комплекс «Купол», - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что работы в Виноградном начнутся уже весной. Они будут проходить в несколько этапов.