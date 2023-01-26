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НовостиКарта Кубани26 января 2023 12:31

В Анапе по нацпроекту отремонтирую парк

Работы начнутся весной
Мария ЧАЛАЯ
В поселке Виноградном отремонтируют парк. Фото: t.me/anapaofficial

В поселке Виноградном отремонтируют парк. Фото: t.me/anapaofficial

В поселке Виноградном под Анапой отремонтирую парк. В 2022 году он победил в рейтинговом голосовании по выбору территории, которую обновят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

- Надо сделать отдых в парке максимально безопасным. Необходимо предусмотреть освещение и систему видеонаблюдения, «заведенную» в аппаратно-программный комплекс «Купол», - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что работы в Виноградном начнутся уже весной. Они будут проходить в несколько этапов.