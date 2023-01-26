В 2022 году банк РНКБ выдал более 500 млн рублей в рамках кредитов на ИЖС

По итогам года банк РНКБ выдал ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на общую сумму 526 млн рублей. Средний чек кредита на ИЖС составляет 4,3 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью от 80 до 100 кв. м.

Отметим, что на сегодняшний день РНКБ является ключевым банком на территории Республики Крым и г.Севастополя, который запустил специальную программу для кредитования ИЖС в регионе. Около 80% кредитов на ИЖС выдаются банком РНКБ в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам – "Господдержка", "Семейная ипотека", "Сельская ипотека". Также около 20% таких кредитов выдаются с использованием материнского капитала.

Напомним, в рамках специальной программы РНКБ для кредитования ИЖС «Строительство жилого дома» заемщик может оформить ипотечный кредит на покупку земельного участка с одновременным строительством жилого дома или оформить ипотечный кредит на строительство жилого дома по типовым проектам застройщика на земельном участке, находящемся в собственности заемщика. Расчет между заемщиком и застройщиком осуществляется посредством открытия аккредитива с поэтапным перечислением денежных средств на счет застройщика в зависимости от этапа строительства жилого дома.

Минимальная сумма кредита на ИЖС составляет 600 тысяч рублей, максимальный срок кредита – 25 лет. С подробными условиями программы, а также со списком аккредитованных застройщиков клиенты могут ознакомиться на сайте банка в разделе «Ипотека» – «Строительство жилого дома»

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