Мужчина поверил мошенникам и отправился в банк Фото из архива КП

На Кубани полицейские спасли мужчину от телефонных мошенников. Очередной жертвой едва не стал житель станицы Каневской, сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Пенсионер подошел к сотрудникам ДПС на улице Мира и попросил проверить подлинность удостоверения правоохранителя. Лейтенант полиции Андрей Лобанов и младший лейтенант полиции Андрей Якубович на просьбу мужчины попросили рассказать его о том, что произошло.

Как объяснил прохожий, ему позвонил незнакомец, который представился правоохранителем и попросил о помощи в задержании сотрудников банка, которых подозревают в мошенничестве. Чтобы не вызывать подозрений, звонивший мужчина назвал персональные данные и номер служебного удостоверения. После этого он попросил пенсионера снять деньги и положить в банковскую ячейку.

Одновременно мужчине позвонили якобы представители разных силовых структур, которые подтверждали информацию. При этом звонящие просили не разглашать данные. По их словам, за раскрытие тайны грозит штраф в полмиллиона рублей. Мужчина, доверившись мошенникам, уже направлялся в банк, но решил обратиться за помощью к полицейским. Они же рассказали, что пенсионер едва не стал жертвой мошенников. Но изначально это не остановило мужчину.

- Сотрудникам полиции пришлось в буквальном смысле уговаривать мужчину не совершать опрометчивый поступок. Как раз в момент беседы с полицейскими на телефон каневчанина поступил звонок от мошенников, на который ответил госавтоинспектор. После непродолжительного диалога звонки прекратились, - рассказали в пресс-службе МВД по краю.

Мужчина поблагодарил полицейских и вернулся домой. Тем временем правоохранители организовали проверку по факту мошенничества.