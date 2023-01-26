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НовостиОбщество26 января 2023 13:26

Работа фотографа из Адыгеи победила в конкурсе Russian Photo Awards

Церемония награждения прошла в Санкт-Петербурге
Мария ЧАЛАЯ
Жительница Адыгеи победила во Всероссийском конкурсе. Фото: фотоклуб «Притяжение».

Жительница Адыгеи победила во Всероссийском конкурсе. Фото: фотоклуб «Притяжение».

Работа фотографа из Адыгеи победила в конкурсе Russian Photo Awards. Церемония награждения прошла 25 января в Санкт-Петербурге.

- Елена Акулова, преподаватель Адыгейского государственного университета, кандидат педагогических наук, победила в номинации «Мобильная Фотография». Свою фотографию она сделала, пока ехала в тесной майкопской маршрутке, - сообщил фотоклуб «Притяжение».

Уточняется, что всего было 20 различных номинаций. В них поучаствовали 10506 фотографов, работы которых оценивала команда жюри из 40 экспертов.