Информация оказалась ложной Фото из архива КП

Сообщение о минировании суда на Кубани оказалось ложным. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Каневскому району.

Утром в суд муниципалитета поступил звонок. Неизвестный сообщил о том, что здание якобы заминировано. Сотрудников экстренно эвакуировали, а на место для проверки прибыли правоохранительные органы.

- После эвакуации людей полицейский-кинолог обследовал территорию и здание суда. Информация оказалась ложной, - сообщили в пресс-службе районного ОМВД.

В полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма грозит уголовная ответственность. При этом она наступает для лиц, достигших 14 лет. По

- По ч.3 и ч.4 ст. 207 УК РФ «Противоправные деяния, совершенные в целях дестабилизации деятельности органов власти, и противоправные деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия» максимальное наказание до 10 лет лишения свободы или штраф до 2 млн рублей, - уточнили в районном ОМВД.