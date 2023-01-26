Телекардиографы от СберМедИИ помогут врачам Адыгеи в диагностике заболеваний

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка

Новый телекардиограф от СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбера) передан Ханской поликлинике. До конца февраля 2023 года комплексы также получат Майкопская городская клиническая больница и Кошехабльская ЦРБ.

Эти аппаратно-программные комплексы для мобильной диагностики с интегрированным сервисом на базе искусственного интеллекта. С помощью телегардиографов врачи смогут получать расшифровку данных ЭКГ пациента с помощью ИИ в режиме онлайн.

Технология с использованием ИИ с точностью до 90% помогает медицинским работникам определять сердечно-сосудистые патологии и сокращает время обработки исследований ЭКГ на 20%. Результаты ЭКГ поступают к профильным врачам областных больниц, где верифицируются и возвращаются назад с рекомендациями по лечению, маршрутизации и наблюдению пациента. На сервере хранится цифровой архив ЭКГ, организована удобная структура базы данных, имеется возможность сравнения ЭКГ в динамике, автоматизированный сбор статистики и отчетности.

Телекардиограф главному врачу Ханской поликлиники Ларисе Нартоковой вручил заместитель управляющего Адыгейским отделением Сбербанка Асхад Дышеков.

Асхад Дышеков, заместитель управляющего Адыгейским отделением Сбербанка:

«В настоящее время в Адыгее успешно проходит цифровая трансформация ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Большое внимание также уделяется вопросам цифровизации сферы здравоохранения. Благодаря совместным проектам региональной администрации и Сбера медицинская помощь становится все более доступной для жителей республики. Уверен, что телекардиографы от СберМедИИ будут эффективно помогать врачам в их работе, позволят повысить качество проводимых ЭКГ-исследований».

Наталья Филимонова, главный врач Медицинского цифрового диагностического центра (MDDC) СберМедИИ:

«Благодаря обработке ЭКГ с помощью алгоритмов повышается точность и качество диагностики, а также скорость обработки результатов исследований, от чего часто может зависеть жизнь человека. Такое комплексное решение в диагностике помогает повысить эффективность работы врачей и делает оказание медицинской помощи намного удобнее для пациентов в регионах страны, в том числе в труднодоступных населенных пунктах».