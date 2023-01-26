Улицы Сочи оформляют к празднованию 80-летия со Дня освобождения Кубани Фото: пресс-служба городской администрации

Улицы Сочи оформляют к празднованию 80-летия со Дня освобождения Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, на 50 рекламных поверхностях появилось видео, посвященное освобождению региона от немецко-фашистских захватчиков. Позже на медиаэкранах планируют размещать исторические факты и хронологию событий освобождения Кубани.

Жители и гости Сочи увидят на улицах военно-исторические реконструкции и театрализованные постановки. Масштабную фотовыставку под открытым небом с хронологией событий освобождения края разместят на площади Южного Мола.

В городских кинотеатрах проводят бесплатные показы фильмов о Великой Отечественной Войне. А в школах стартовали тематические открытие уроки мужества по проекту «Диалог с Героем».

- В Сочи пройдет множество мероприятий, посвященных хронологии событий освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за Кавказ. Они формируют чувство патриотизма, уважения к подвигу нашего народа, укрепляют веру в историческую правду и справедливость, - отметила замглавы города Галина Москалева. - В этом году большое внимание уделим подвигам, свершившимся 80 лет назад, а также героям нашей новейшей истории.

Мероприятия, посвященные освобождению Кубани, будут проходить под слоганами «Za Кубань!», «Вечная слава освободителям Кубани!», «ZасвободуроднойКубани!» и хештегом #БитвазаКубань80.

Кроме того, в микрорайонах и сельских округах Сочи благоустраивают исторические памятники в микрорайонах и сельских округах. Ко Дню Победы на улицах курорта разместят арт-объекты. Всего же в честь памятной даты проведут более 100 мероприятий.