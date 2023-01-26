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НовостиОбщество26 января 2023 14:44

Памятник юным защитникам Краснодара установят в Чистяковской роще

Его посвятят юным краснодарцам, погибшим во время оккупации города в 1942—1943 гг.
Светлана ОВДЕЙ
Проект памятника в Чистяковской роще Фото: krd.ru

Проект памятника в Чистяковской роще Фото: krd.ru

Памятник юным защитникам Краснодара установят в Чистяковской роще. Предложение городской топонимической комиссии одобрили на 53-м очередном заседании городской Думы.

Мемориал юным краснодарцам, погибшим в 1942-1943 гг. во время оккупации города, установят в районе пересечения улиц Офицерской и Колхозной. Уточняется, что на памятнике не разместят конкретных имен. Но, как отметили создатели, они вдохновлялись подвигами Лиды Воскресенской, Лены Ковальской, Володи Головатого, Алеши Новикова и других героев.

Открыть мемориал планируют уже в 2023 году.

- Этот монумент, я уверен, будет еще одним памятным местом в городе и будет иметь огромное воспитательное значение для подрастающего поколения краснодарцев, - отметил зампредседателя городской Думы, председатель комитета по вопросам местного самоуправления Зорик Садоян.