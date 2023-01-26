На Кубани прошло заседание оперштаба в рамках среднего уровня реагирования Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани не планируют вводить дополнительные ограничения из-за среднего уровня реагирования. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании оперативного штаба в рамках введенного в крае среднего уровня реагирования.

В настоящее время ситуация в регионе не требует нововведений.

- Благодарю силовые структуры и службы за слаженную работу. Вместе с тем важно не терять бдительность, делать все, чтобы жители и гости края чувствовали себя в полной безопасности, - сказал Вениамин Кондратьев.

Как отметили на заседании, в регионе необходимо обратить внимание на охрану средств размещения и детских здравниц на курортах, железнодорожных вокзалов, аэропорта Сочи.

Участники совещания также рассмотрели региональную систему оповещения. Сейчас оборудование установлено в 37 муниципалитетах Кубани. Как отметил глава региона, система должна заработать во всем регионе к концу года.

В настоящее время в Темрюкском районе увеличили количество патрулей, досматривающих проходящий транзитный транспорт. В муниципалитете продолжает действовать желтый уровень террористической опасности.

Кроме того, личный состав управления на транспорте перевели в усиленный режим работы, сотрудники уделяют особое внимание работе Керченской паромной переправы и обследованию ж/д объектов.