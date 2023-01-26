Почти 100 тысяч птиц прилетели зимовать на Утриш

К Утришу птиц влечет климат и богатая кормовая база. Фото: пресс-службы Государственного природного заповедника "Утриш"

Заповедник «Утриш» - важная орнитологическая территория международного значения. С 2015 года территория участвует в международной переписи водоплавающих птиц. Чомг, гагар и других пернатых влечет сюда незамерзающее море, обильная кормовая база и защитные условия от штормов. С декабря по март возле заповедника отмечается до 50 видов зимующих птиц, в том числе редких и исчезающих.

- В зимнее время государственный природный заповедник «Утриш» является важным местом пребывания птиц. При понижении температуры, неглубокие водоемы плавневой зоны замерзают. И птицы устремляются в незамерзающие морские бухты, - рассказали в пресс-службе Государственного природного заповедника "Утриш"

В января 2023 года орнитологи провели учеты птиц на отрезке от бухты Большого Утриша до поселка Дюрсо, а также на озере Абрау. В прибрежной полосе моря было зарегистрировано более 100 тыс. особей птиц разных видов. Вся полученная информация будет использована для анализа состояния популяций птиц.

Самое большое количество перелетных птиц за всю историю наблюдений собиралось у этих берегов в 2022 году. Тогда холодная и снежная зима стала причиной того, что к Утришу слетелись более 300 тысяч птиц.