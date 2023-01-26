В Краснодарском крае не будут менять средний уровень реагирования на более высокий

В Краснодаре прошло заседание оперативного штаба. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Ситуация в Краснодарском крае находится под контролем и не требует дополнительных ограничений. Сейчас на территории региона действует средний уровень готовности, который не будут менять на более высокий.

– Ситуация в крае не требует дополнительных ограничений. Благодарю силовые службы и структуры за слаженную работу. При этом важно не терять бдительность и делать все, чтобы гости и жители Кубани чувствовали себя в полной безопасности. Все силы и средства должны находиться в готовности для реагирования на любые возможные происшествия, – рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отдельное внимание глава региона уделил мерам безопасности на курортах, так как регион продолжает принимать туристов круглы год. Также обсудили работу региональной системы оповещения. Оборудование уже установили в 37 муниципалитетах. Губернатор отметил, что до конца года система должна заработать по всему Краснодарскому краю.