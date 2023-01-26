Кубань и Херсонскую область свяжет регулярное автобусное сообщение

Весной их Херсона на Кубань можно будет уехать на рейсовом автобусе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Херсонской области объявили о запуске регулярного междугороднего пассажирского сообщения между Херсонщиной, Кубань и Саратовской областью. Пассажирские автобусы начнут курсировать между регионами России весной 2023 года, сообщает ТАСС.

- В дальнейшем автобусы запустим даже на материковую часть России - это Саратовская область, Краснодар, Анапа, Сочи. Ведем работу свою, чтобы как можно быстрее к весне уже люди могли почувствовать полноту перевозок, которые мы можем им предоставить", - рассказал глава "Херсонтранса" Николай Остюченко.

С февраля будет открыто прямое автобусное сообщение области с Крымом. Цены будут ниже, чем у коммерческих перевозчиков, а контроль на административной границе между Херсонской областью и полуостровом пассажиры автобусов будут проходить быстрее.