Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 16:16

Кубань и Херсонскую область свяжет регулярное автобусное сообщение

Междугороднее сообщение будет запущено весной 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
Весной их Херсона на Кубань можно будет уехать на рейсовом автобусе.

Весной их Херсона на Кубань можно будет уехать на рейсовом автобусе.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Херсонской области объявили о запуске регулярного междугороднего пассажирского сообщения между Херсонщиной, Кубань и Саратовской областью. Пассажирские автобусы начнут курсировать между регионами России весной 2023 года, сообщает ТАСС.

- В дальнейшем автобусы запустим даже на материковую часть России - это Саратовская область, Краснодар, Анапа, Сочи. Ведем работу свою, чтобы как можно быстрее к весне уже люди могли почувствовать полноту перевозок, которые мы можем им предоставить", - рассказал глава "Херсонтранса" Николай Остюченко.

С февраля будет открыто прямое автобусное сообщение области с Крымом. Цены будут ниже, чем у коммерческих перевозчиков, а контроль на административной границе между Херсонской областью и полуостровом пассажиры автобусов будут проходить быстрее.