В 2022 году таможенники Кубани пресекли 60 уголовных преступлений

Фото: пресс-службы Краснодарской таможни

Таможенники Кубани подвели итоги работ за 2022 года. Краснодарская таможня относится к числу крупнейших на Юге России. В ее состав входят 12 таможенных постов, а в структурах трудятся более 1000 сотрудников. По итогам работы в 2022 году таможенники перечислили в федеральный бюджет более 253 млн. руб, что составило 164,69 % от установленного контрольного задания. Было возбуждено 60 уголовных и почти 4 тысячи административных дельна общую сумму 147 млн руб., из которых взыскали более 60,4 млн. руб.

- В современных условиях вопросы качества и эффективности проведения таможенного контроля становятся первостепенными. Таможенный контроль должен обеспечивать не только защиту экономических интересов РФ, но также эффективно противодействовать попыткам экстремистской, террористической деятельности, препятствовать незаконному перемещению через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных товаров, - рассказала глава Краснодарской таможни Наталья Полосухина.

По итогам ежегодного конкурса на лучший коллектив таможенных органов Южного таможенного управления в номинации «Лучший коллектив таможни фактического контроля» Краснодарская таможня заняла третье место.