В Краснодаре появились новые меры поддержки мобилизованных горожан

Администрация краевого центра расширила меры поддержки для участников специальной военной операции. На 53-м заседании Гордумы городские депутаты рассмотрели и утвердили новые меры поддержки.

- Физлица, индивидуальные предприниматели, а также юрлица с учредителем и руководителем в одном лице смогут получить отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество и земли или же расторгнуть действующий договор без штрафных санкций, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Новые меры поддержки для мобилизованных горожан опубликованы в специальный разделе на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара. Здесь краснодарские участники СВО и члены их семей смогут узнать о муниципальных мерах поддержки и как ими воспользоваться. Также в кубанской столице работает круглосуточная горячая линия штаба #МыВместе.