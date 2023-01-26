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НовостиОбщество26 января 2023 16:44

В Краснодаре появились новые меры поддержки мобилизованных горожан

Ряд граждан смогут получить отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество
Евгения ХАЛИКОВА

Администрация краевого центра расширила меры поддержки для участников специальной военной операции. На 53-м заседании Гордумы городские депутаты рассмотрели и утвердили новые меры поддержки.

- Физлица, индивидуальные предприниматели, а также юрлица с учредителем и руководителем в одном лице смогут получить отсрочку по арендной плате за муниципальное имущество и земли или же расторгнуть действующий договор без штрафных санкций, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

Новые меры поддержки для мобилизованных горожан опубликованы в специальный разделе на официальном интернет-портале администрации и городской Думы Краснодара. Здесь краснодарские участники СВО и члены их семей смогут узнать о муниципальных мерах поддержки и как ими воспользоваться. Также в кубанской столице работает круглосуточная горячая линия штаба #МыВместе.