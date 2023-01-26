Предприниматели Краснодарского края могут получить грант на развитие своего дела

Предприниматели Кубани могут получить грант на развитие своего проекта. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Социальные предприниматели Краснодарского края могут получить от 100 до 500 тысяч рулей н развитие своих проектов. Предприятия смогут получать гранты на условиях не менее 25% софинансирования. Деньги можно будет потратить на новое оборудование или оргтехнику, приобрести комплектующие изделия при производстве медицинской техники или же оплатить ремонт или аренду нежилого помещения.

– В 2022 году департамент признал социальным предприятием 96 субъектов малого и среднего бизнеса. Из года в год этот показатель растет и увеличивается в среднем в 2 раза. Например, в 2021 году их было 50, в 2020 – всего 12. С ростом числа социальных предприятий растет и их потребность в господдержке, – рассказал глава департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

Программа грантовой помощи для развития социального предпринимательства действует на Кубани с 2021 года. В 2022 году ее получили 25 социально направленных компаний Кубани. Общая сумма поддержки составила 11,3 млн рублей.