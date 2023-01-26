В 2023 для начинающих журналистов Кубани пройдет первый медиафорум

Главной темой обсуждения стал баланс между планами на будущее начинающих журналистов и реалиями. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Первый молодежный медиафорум пройдет в Краснодарском крае в 2023 году. Об этом стало известно на встрече руководителей краевых СМИ со студентами факультетов журналистики кубанских вузов. Встреча прошла в Краевом доме журналистики.

– Журналистика сегодня испытывает дефицит в молодых кадрах. В профессии не хватает талантливых корреспондентов, операторов, режиссеров и редакторов. И мы очень заинтересованы в том, чтобы вы после окончания учебы приходили работать в редакции краевых и районных СМИМы очень ждем вас в профессии! – рассказала глава краевого департамента информационной политики Галина Жукова.

По итогам встречи медиаменеджеры Краснодарского края и студенты-журналисты договорились о совместных творческих и обучающих проектах, а также обсудили программу будущего Медиафорума молодых журналистов Кубани, который пройдет во второй половине 2023 года.