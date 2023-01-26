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НовостиПолитика26 января 2023 17:50

Кубанские депутаты хотят запретить иноагентам проходить муниципальную службу

Чиновники, получившие статус иноагента, должны будут покинуть службу
Евгения ХАЛИКОВА
На Кубани установят ограничения на прохождение муниципальной службы иноагентами.Фото: пресс-службы ЗСК Краснодарского края.

На Кубани установят ограничения на прохождение муниципальной службы иноагентами.Фото: пресс-службы ЗСК Краснодарского края.

Кубанские депутаты в ходе пленарного заседания рассмотрели проект закона о внесении изменений в краевой закон «О муниципальной службе в Краснодарском крае». Парламентарии предлагают запретить гражданам, признанным Минюстом иноагентами, проходить муниципальную службу. Если же чиновник получили этот статус, он должен покинуть службу.

- Уверен, появление таких положений в законодательстве Кубани ни у кого не вызовет вопросов и удивления. Единение всегда помогало России выстоять даже в самые тяжелые времена. И мы должны быть уверены в каждом, кто трудится рядом с нами – прокомментировал председатель ЗСК Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Депутаты Заксобрания поддержали документ большинством голосов.