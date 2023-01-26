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НовостиОбщество26 января 2023 18:30

В Крымском районе инвестор построит загс

Строительство начнется в 2023 году
Евгения ХАЛИКОВА
Проект нового здания. Фото: пресс-служба администрации Крымского района

Проект нового здания. Фото: пресс-служба администрации Крымского района

В Крымском районе в 2023 году начнется строительство загса. Финансировать проект будет инвестор. Сейчас власти района решают вопросы с выделением земли под объект и проводят необходимые процедуры.

- Мы искали подходящее помещение среди имеющихся зданий: рассматривали и здание ДЮСШ 1, и городские рестораны, и объекты, которые сейчас пустуют. В Крымске подходящего здания найти н удалось, поэтому принято решение строить новое, - рассказала глава администрации Крымского района.

По проекту это одноэтажное здание, в котором расположатся все службы органов записи актов гражданского состояния.