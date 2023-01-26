Учителем года Краснодара-2023 стала преподаватель русского языка и литературы Евгения Константинова

В Краснодаре вручили "Хрустального пеликана". Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре подвели итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года-2023». Лучшей в профессии стала Евгения Константинова, преподающая русский язык и литературу в городской гимназии № 25. Победительнице вручили «Хрустального пеликана», а ее имя впишут в «Золотую книгу образования города Краснодара».

- Очень волнительно объявлять победителя. Слова огромной благодарности — вам, дорогие коллеги-педагоги, за то, что вы решились участвовать в конкурсе. Каждый день вы учите детей самому лучшему и доброму. Воспитываете в детях чистые чувства, вкладываете свою душу. Я считаю, что все вы — победители. Ведь самая главная победа — это победа над собой, — рассказала вице-мэр Краснодара Лилиана Егорова.

В муниципальном этапе профессионального конкурса участвовали 47 педагогов в возрасте от 22 до 51 года. Лауреатами конкурса стали учитель русского языка и литературы из школы № 89 Марина Лаптева, ее коллега из школы № 104 Виктория Чернега, преподаватель английского языка из школы № 78 Алина Шулыгина и педагог начальных классов школы № 73 Екатерина Одинцова. Призеры конкурса получили грамоты и призы.