На Кубани сотрудник полиции взыскал с государства 300 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

На Кубани невинно осужденный за халатность экс-полицейский взыскал с государства 300 тысяч рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кубани осужденный за халатность полицейский доказал свою невиновность и взыскал с государства 300 тыс. рублей. В феврале 2018 года сотрудник полиции Виталий Долженко стал фигурантом уголовного дело по статье «Халатность» Судья Калининского районного суда счел вину полицейского доказанной и приговорил к 200 часам обязательных работ. Впрочем, в 2021 году Верховный суд России не нашел в действиях Долженко состава преступления и приговор отменил, рассказывает «Ъ-Кубань».

Свои моральные страдания экс-полицейский оценил в 3 млн рублей. Как указано в исковом заявлении, из-за того, что он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, ему не удалось найти достойную работу, к тому же об уголовном преследовании стало известно его близким родственникам.

Тимашевский районный суд иск Виталия Долженко к Министерству финансов Российской Федерации о взыскании компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием, удовлетворил частично. Судья Анастасия Ремизова сочла, что заявленный размер компенсации чрезмерен и обязала госказну выплатить реабилитированному в десять раз меньше. Решение опубликовано на сайте суда.

Виталий Долженкло намерен оспорить это решение в Краснодарском краевом суде.