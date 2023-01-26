В Апшеронске полицейские задержали воровку банковской карты

Жительница Апшеронска ответит за кражу 7 тысяч рублей у друга. Фото: пресс-службы Отдела МВД России по Апшеронскому району.

Житель Апшеронска обратился в полицию с жалобой на пропажу банковской карты. Как объяснил мужчина, накануне к нему в гости заглядывала старая знакомая. Пара распила спиртные напитки, после чего женщина ушла, а вместе с ней пропала и пластиковая банковская карточка.

- По данным следствия, подозреваемая, находясь в гостях и распивая алкогольные напитки, совершила кражу банковской карты. Затем расплатилась банковской картой в магазине, оплатив продукты. 40-летнюю ранее судимую женщину правоохранители задержали по месту проживания и доставили в отдел полиции, - сообщили в пресс-службе ОМВД России по Апшеронскому району.

Сумма ущерба составила более 7 000 рублей. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «кража». Воровке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. На период предварительного следствия подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.