На Кубани детским здравницам продлят льготу по налогу на имущество организаций

Фото: пресс-службы Заксобрания Краснодарского края

Кубанским детским здравницам продлят льготу по налогу на имущество организаций. Кубанские депутаты согласовали внесение изменений в статью 3 краевого закона «О налоге на имущество организаций».

- Каждый год детские здравницы Кубани принимают сотни тысяч детей на отдых и оздоровление. Это социально значимая отрасль, в которой нет того уровня рентабельности, который показывают обычные санатории и пансионаты, и тем важнее для нее будет эта помощь в форме предоставления налоговых льгот. Поэтому детские здравницы необходимо не только сохранить, но и дать возможность развиваться и совершенствовать предоставляемые услуги, - рассказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Депутаты предложили предоставить льготу в размере 99% от исчисленного к уплате налога на имущество организаций для организаций, оказывающих услуги по отдыху и оздоровлению детей, санаторно-курортному лечению, в том числе в амбулаторных условиях, включенных в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Кубани.Законопроект был утвержден сразу в двух чтениях.