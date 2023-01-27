Прямые авиарейсы из Сочи в Петрозаводск запустят с 18 февраля

Билеты уже доступны к продаже. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Петрозаводск. Полеты начнут осуществляться с 18 февраля. Перевозить пассажиров будут самолеты CRJ-200 авиакомпании «Северсталь».

- До мая самолеты будут отправляться из аэропортов раз в неделю, рейсы предусмотрены по субботам, - сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из Петрозаводска самолеты будут вылетать в 15:30, приземление в Сочи к 19:30. Обратный рейс запланирован на 09:45 часов, прибытие в Петрозаводск - в 14:45 часов.

К слову, во время полета из Сочи в Петрозаводск пилоты будут вынуждены совершать техническую посадку в Череповце. Билеты уже доступны к продаже.