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НовостиОбщество27 января 2023 4:23

Прямые авиарейсы из Сочи в Петрозаводск запустят с 18 февраля

Перевозить пассажиров будут современные и удобные самолеты CRJ-200
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Билеты уже доступны к продаже.

Билеты уже доступны к продаже.

Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Петрозаводск. Полеты начнут осуществляться с 18 февраля. Перевозить пассажиров будут самолеты CRJ-200 авиакомпании «Северсталь».

- До мая самолеты будут отправляться из аэропортов раз в неделю, рейсы предусмотрены по субботам, - сообщили в пресс-службе Минтранса Карелии.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из Петрозаводска самолеты будут вылетать в 15:30, приземление в Сочи к 19:30. Обратный рейс запланирован на 09:45 часов, прибытие в Петрозаводск - в 14:45 часов.

К слову, во время полета из Сочи в Петрозаводск пилоты будут вынуждены совершать техническую посадку в Череповце. Билеты уже доступны к продаже.