Год архитектуры торжественно открыли в Сочи

Администрация будет прислушиваться к местным жителям. Фото: мэрия Сочи

В Сочи состоялось торжественное открытие Года архитектуры. Мэр города Алексей Копайгородский пообещал упорядочить прошлое, сформировать настоящее и определить будущее курорта. Администрация, в первую очередь, будет прислушиваться к местным жителям.

К слову, в программе Года архитектуры запланировано более 120 важных мероприятий. Например, в 2023 году утвердят новый Генплан. Он определит развитие Сочи на ближайшие 10 лет.

- Мы объединим профессионалов в области архитектуры и градостроительства, свободных урбанистов, горожан и гостей. Так сохраним архитектурно-историческое наследие курорта с мировым именем и создадим новое качество городского пространства, - написал в своем Telegram-канале Алексей Копайгородский.