Погода в Адыгее 27 января 2023: день пройдет без осадков

Узнали, какой будет погода в Адыгее 27 января 2023 Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 27 января 2023 года.

В Адыгее 27 января ожидается ясная погода. Воздух днем прогреется до +10 градусов. Ветер восточный, порывы будут достигать двух метров в секунду. На протяжении дня в республиканской столице осадков не предвидится. Ночью температура опустится до -5 градуса. Ветер восточный, 2 м/с.

В Лаго-наки синоптики также обещают безоблачный день. В светлое время суток воздух прогреется до + 9 градусов. Ветер восточный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до -3 градуса. Ветер юго-восточный 2м/с.