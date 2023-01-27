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НовостиОбщество27 января 2023 4:47

Ремонт дороги на улице Часовой в Сочи идет с опережением графика

За полтора месяца рабочие завершили основную часть участка
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Ремонт на улице Часовой планируют завершить к маю. Фото: администрация Сочи

Ремонт на улице Часовой планируют завершить к маю. Фото: администрация Сочи

В Сочи ремонт муниципальных дорог идет с опережением графика. Так, на улице Часовой в Лазаревском районе рабочие завершили основную часть. Здесь заменили 3,5 километра дорожного полотна.

В настоящее время специалисты занимаются обочиной и ведут подготовку к обустройству съездов во дворы и переулки.

- Ремонт на улице Часовой планируем завершить к маю, к старту курортного сезона, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, на пляже Лоо планируют выполнить берегоукрепление до 2030 года. А до конца 2025 года в микрорайоне Лоо построят более 63 километров газовых сетей.