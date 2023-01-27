Хирурги Краснодара удалили пациенту опухоль в мочевом пузыре в 4 см без разрезов

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Мужчина обратился в ККБ №2 с болями в животе и примесью крови в моче. Врачи провели обследование и выявили две опухоли в мочевом пузыре.
- Онкоурологи сначала выявили опухоль до 4 см. Во время операции оказалось, что рядом с ней находится еще одно небольшое образование, - сообщили медики в телеграм-канале ККБ №2.
Хирурги выполнили трансуретральную резекцию мочевого пузыря с опухолью. Это когда операция проводится через мочеиспускательный канал без разрезов.
Хирургической вмешательство прошло успешно, через три дня пациента выписали из стационара.