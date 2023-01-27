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НовостиОбщество27 января 2023 5:15

Хирурги Краснодара удалили пациенту опухоль в мочевом пузыре в 4 см без разрезов

Операция прошла успешно
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kkb2krasnodar

Фото: t.me/kkb2krasnodar

Мужчина обратился в ККБ №2 с болями в животе и примесью крови в моче. Врачи провели обследование и выявили две опухоли в мочевом пузыре.

- Онкоурологи сначала выявили опухоль до 4 см. Во время операции оказалось, что рядом с ней находится еще одно небольшое образование, - сообщили медики в телеграм-канале ККБ №2.

Хирурги выполнили трансуретральную резекцию мочевого пузыря с опухолью. Это когда операция проводится через мочеиспускательный канал без разрезов.

Хирургической вмешательство прошло успешно, через три дня пациента выписали из стационара.