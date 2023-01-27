Ледяной дождь со снегом прогнозируют на Кубани с 28 января

Резких скачков температуры не ожидается

Краснодарский край несколько дней подряд находится в плену туманов. Синоптики сообщили, что с 28 января погода будет меняться – придут дожди.

- 27 января в регионе все еще будет наблюдаться туман, местами гололед. А вот с 28 января в Краснодарский край придут дожди. Местами обычные, а местами Кубань накроет ледяной дождь и мокрый снег, - сообщили в краевом гидрометцентре.

И все это при том, что температура воздуха будет находиться на достаточно высоких для января значениях.

В Краснодаре столбики термометров днем поднимутся до 12-13 градусов тепла.