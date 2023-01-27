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НовостиОбщество27 января 2023 5:41

В Майкопе три улицы останутся без света из-за обрезки деревьев

Электричество будет отключено на три часа
Валерия ГОДОВНИКОВА
Три улицы Майкопа останутся без света с 9 до 12 часов

Три улицы Майкопа останутся без света с 9 до 12 часов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Майкопе жители трех улиц останутся без света В городе запланирована обрезка деревьев. В связи с чем будет отсутствовать электричество.

- с 9 до 12 часов служба воздушных линий будет производить ремонт ВЛ-0.4 кВ и обрезку деревьев, - сообщили в пресс-службе Майкопской ТЭЦ.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», электричество будет отсутствовать на следующих улицах: Ветеранов (от Заводской до Тургенева), Некрасова (от Заводской до Тургенева) и Тургенева (от Некрасова до Ветеранов).