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НовостиОбщество27 января 2023 6:03

Губернатор Кубани рассказал о блокаде Ленинграда

Глава региона напомнил про страшные события в телеграм-канале
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/kondratyevvi

Фото: t.me/kondratyevvi

27 января по всей стране отмечают 79-летие освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Краснодарского края рассказал о блокаде в соцсетях.

- Блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для нашего народа во время Великой Отечественной войны. 872 дня город жил и сражался, выстоял и победил. Желаю здоровья и долголетия блокадникам. Низкий поклон и вечная слава погибшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, – написал в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани проживают 266 блокадников, переживших страшное время войны.