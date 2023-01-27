Губернатор Кубани рассказал о блокаде Ленинграда

Фото: t.me/kondratyevvi

27 января по всей стране отмечают 79-летие освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Губернатор Краснодарского края рассказал о блокаде в соцсетях.

- Блокада Ленинграда стала одним из самых страшных испытаний для нашего народа во время Великой Отечественной войны. 872 дня город жил и сражался, выстоял и победил. Желаю здоровья и долголетия блокадникам. Низкий поклон и вечная слава погибшим защитникам и жителям блокадного Ленинграда, – написал в своих соцсетях глава региона Вениамин Кондратьев.

На Кубани проживают 266 блокадников, переживших страшное время войны.