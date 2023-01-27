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НовостиОбщество27 января 2023 6:23

В Сочи вернут остановки для пригородных электричек

Ранее «Ласточки» перестали останавливаться по техническим причинам
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Изменения коснулись маршрута Туапсе - Имеретинский курорт

Изменения коснулись маршрута Туапсе - Имеретинский курорт

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи «Ласточки» снова начнут останавливаться на некоторых пунктах. Изменения коснулись маршрута Туапсе - Имеретинский курорт с 26 января. Об этом сообщили в компании “Кубань Экспресс-Пригород”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, пригородные электрички снова будут делать остановки на платформах “Уч-Дере”, “Мамедова Щель” и “Спутник”.

Ранее сообщалось, что в Сочи отменили ряд остановок пригородных поездов. «Ласточки» перестали останавливаться с 13 декабря по техническим причинам.