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НовостиОбщество27 января 2023 6:40

Глава Тахтамукайского района ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире

Обращения граждан взяты на контроль
Валерия ГОДОВНИКОВА
Всего поступило более 80 обращений от граждан. Фото: https://t.me/savv_asker

Всего поступило более 80 обращений от граждан. Фото: https://t.me/savv_asker

Глава Тахтамукайского района Адыгеи ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Всего поступило более 80 обращений от граждан.

- Спасибо всем за обратную связь. Конечно, на каждый вопрос в рамках эфира ответить невозможно. Но без внимания ни один из них не останется, - рассказал в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», большинство вопросов затрагивали тему энергоснабжения, дорожную сферу, образование и медицину. Также местных жителей волновало строительство детсадов и благоустройства территории.