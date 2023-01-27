Глава Тахтамукайского района ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире

Всего поступило более 80 обращений от граждан. Фото: https://t.me/savv_asker

Глава Тахтамукайского района Адыгеи ответил на вопросы местных жителей в прямом эфире. Всего поступило более 80 обращений от граждан.

- Спасибо всем за обратную связь. Конечно, на каждый вопрос в рамках эфира ответить невозможно. Но без внимания ни один из них не останется, - рассказал в своем Telegram-канале глава Тахтамукайского района Савв Аскер.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», большинство вопросов затрагивали тему энергоснабжения, дорожную сферу, образование и медицину. Также местных жителей волновало строительство детсадов и благоустройства территории.