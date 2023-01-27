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НовостиОбщество27 января 2023 6:43

Пассажиропоток морпорта Сочи увеличился на 30%

Рост обусловлен развитием круизных перевозок
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Возможно появление новых направлений.

Возможно появление новых направлений.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пассажиропоток морского порта Сочи увеличились на 30% в 2022 году. К слову, цифры выросли благодаря развитию круизного туризма.

- По итогам прошедшего года пассажиропоток морского порта составил более 132 тысяч человек. При этом в 2021 году всего было перевезено более 101 тысяча человек, - рассказал гендиректор морпорта Сочи Юрий Владимиров.

Напомним, что с лета 2022 года из Сочи в Турцию начал отправляться круизный лайнер. Перевозки продолжились и в зимний период. Кроме того, Сочи, Геленджик и Новороссийск также связывает морское сообщение.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, в 2023 году морпорт Сочи продолжит осуществлять международное сообщение. Отмечается, что возможно появление новых направлений.