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НовостиОбщество27 января 2023 6:58

Единый Центр Краснодара перестанет оказывать поддержку семьям мобилизованных

В городе будут действовать другие источники
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/krdru

Фото: t.me/krdru

В Краснодаре остановили работу единого Центра для поддержки семей мобилизованных. Но при этом в городе продолжат работать другие источники.

Так, продолжает функционировать горячая линия. Она работает с понедельника по пятницу с 9 до 17 — 8(989)822-19-56.

Кроме этого, в Краснодаре можно оформить в школе, где обучается ребенок мобилизованного, бесплатное горячее питание. Отменена платы за присмотр и уход в детских садах. Также выдаются бесплатный проезд на городском общественном транспорте для детей в Центрах обслуживания ООО «Электронный билет Кубани».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что администрация краевого центра расширила меры поддержки для участников специальной военной операции.